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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها صور جديدة  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة ياسمين الخطيب 

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت توب باللون الفضي وباكمام طويلة وبتصميم مكشوف من منطقة الصدر، واختارت عليه جيب قصير وواسع باللون الاسود.

 

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وأكملت ياسمين الخطيب بترك خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة.

 

ياسمين الخطيب

 

أما من الناحية الجمالية، فقد وضعت ياسمين الخطيب بعض اللمسات الناعمة من المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

ياسمين الخطيب

 

وأكملت ياسمين الخطيب، إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسورات اللافتة، وقد اختارت قرطين باللون الذهبي، وهو ما أبرز من أناقتها.

ياسمين ياسمين الخطيب اطلالة ياسمين الخطيب تفاصيل إطلالة ياسمين الخطيب الإعلامية ياسمين الخطيب

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