صحف الكويت.. أردوغان يشكل الحكومة الجديدة.. وبايدن يوقع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي

مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع 22 على التوالي ‎‎

وسط توتر في العلاقات.. مسؤول أمريكي كبير يتوجه إلى الصين

الجيش العراقي يعلن مقتل 10 "إرهابيين" في ديالى

زيلينسكي يؤكد استعداد أوكرانيا لهجوم مضاد

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، الذي قاله إنه "فجر السبت الموافق 3/6/2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران". وأضاف المتحدث العسكري: "جار اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين ومستوطنين في حي الشيخ جراح في القدس، إثر اعتداءات قام بها المستوطنون أثناء توجههم إلى "قبر الصديق شمعون".

وذكرت "الراي" أن آلاف الإسرائيليين شاركوا، أمس في مظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورفضا للتعديلات المزمع إجراؤها على القوانين القضائية للأسبوع الـ22 على التوالي.

وأفادت المعارضة الإسرائيلية، أن قرابة 90 ألف شخص، شاركوا في التظاهرة الرئيسية في ميدان " ككار" كابلان في مدينة تل أبيب.

وقالت "الجريدة" إن الجيش العراقي أعلن قتل 10 "إرهابيين" إثر تنفيذ ضربات جوية استهدفت أوكارهم، في سلسلة جبال حمرين بالقرب من محافظة ديالى، الواقعة شرق العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن الجيش "وجه ضربة جوية موفقة يوم أمس في سلسلة جبال حمرين أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين". وأشارت في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أنه في العملية ذاتها الهادفة لمطاردة فلول تنظيم "داعش"، "تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 3 إرهابيين".

دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع أمس السبت، قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي، الأمر الذي يجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، وذلك بعد أسابيع من المواجهة السياسية.

وقالت "الراي" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مساء أمس تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة، حيث عين جودت يلماز في منصب نائب رئيس الجمهوية وفي منصب وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الداخلية علي يرلي قايا، ووزير الدفاع الوطني يشار غولر، ووزير التجارة عمر بولات.

وأشارت "الأنباء" إلى أن مسؤولاً أمريكيًا كبيرًا سيتوجه إلى بكين، الأحد، في زيارة نادرة، بحسب ما أعلنت الخارجية الأمريكية، السبت، بينما تسعى واشنطن إلى تخفيف التوتر بين القوتين المتنافستين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن دانيال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ سيتوجه إلى الصين ونيوزيلندا، بين الرابع والعاشر من يونيو.

وأفادت "الوطن" بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن الاستعدادات أنجزت لشن هجوم أوكراني مضاد، لكنه نبه إلى أن الخسائر البشرية قد تكون جسيمة بسبب التفوق الجوي الروسي.

وقال زيلينسكي في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت: "في رأيي، اعتبارا من اليوم، نحن مستعدون، نعتقد بثقة أننا سننجح"، موضحًا أنه يجهل "المدة التي سيستغرقها هذا الأمر". لكنه نبه إلى أن الهجوم سيكون "خطرًا" من دون مساعدة غربية أكبر لاحتواء الهجمات الجوية الروسية، مضيفًا: "يعلم الجميع أن هجومًا مضادا من دون تفوق جوي أمر بالغ الخطورة".

