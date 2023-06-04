العثور على 45 كيسا تحوي رفات بشرية في المكسيك.. فيديو

عثر على 45 كيسا تحوي رفات بشرية في وادٍ بولاية خاليسكو بغرب المكسيك خلال البحث عن ثمانية شبان يعملون في مركز للاتصال وفقدوا منذ عشرة أيام.

وقال مكتب المدعي العام لويس جواكين مينديز في بيان "تم انتشال 45 كيسا تحوي رفات رجال ونساء". وأضاف لصحافيين في مكان العثور على الأكياس "أريد أن أوضح أن عدد الأكياس لا يتوافق مع عدد الضحايا الذين تم العثور عليهم فيها".

وعثر على الأكياس في قاع واد يبلغ عمقه 40 مترا في زابوبان بالقرب من غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو.

وكانت السلطات بدأت حملة للعثور على امرأتين وستة رجال جميعهم في الثلاثين من العمر وفقدوا بين 20 و22 مايو. وقالت النيابة أن أعضاء عثر عليها في الأكياس تتطابق مع مواصفات بعض المفقودين.

وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

