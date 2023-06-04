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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمواطنين المتضررين من توسعة ميناء العريش البحري

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

صدق  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ،على صرف التعويضات للمواطنين للمتضررين من توسعة ميناء العريش البحري،   بالقطاع الرابع  (ضاحية الزهراء – شرق العبور) ، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات. 

وهناك لجنة للتظلمات تنظر فى حال تظلم المواطن صاحب البيت،  لبحث أوراق التظلم  فور وصولها والنظر والبت فيها.


 

البوابة الالكترونية:


 

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، انه سيتم نشر أسماء  الدفعة الأولى  من التعويضات الخاصة بتوسعات ميناء العريش البحري،و  المضاف إليها  ال٢٠% ، على البوابة الالكترونية للمحافظة قريبا.

ولفت إلى ان الزيادة ال٢٠% الخاصة بالمبانى ،والمصدق عليها بقرار  السيد  رئيس الجمهورية لسكان حى الميناء ، سيتم منحها  لمن لم يصرف التعويض حتى الآن،  سواءا كان  بالمرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة بمنطقه الميناء ، وسنسعى لدى القيادة السياسية ليحصل الجميع  على هذة الميزة ليتساوى الجميع. 
 

وقد  سلم وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش ، قطع اراضي بتقسيم الريسة بجوار مدرسه احمد شحاتة التجربية بديلا عن أرض الميناء لعدد من أهالي سكان الميناء  وهم :
علية خليل محمد - عيد محمد سليمان
ابو العلا توفيق - محمد حسين مطاوع
محمود محمود فراج وآخرين .

 

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العريش تعويضات المواطنين توسعة ميناء

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