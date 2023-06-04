لطفي حارسا.. الحديدي يختار تشكيل الأهلي الأمثل ضد الوداد

اختار عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق التشكيل الأنسب للأهلي خلال مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا .

جاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: على لطفي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - على معلول

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - ديانج

الهجوم: بيرسي تاو - كهربا - حسين الشحات

ويستضيف النادي الأهلي منافسه الوداد المغربي اليوم الأحد علي ستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد

تقام مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورت beIN Sports HD 4