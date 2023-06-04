إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات لذيذة في المنزل دون تكاليف نقدم لكي اليوم طريقة عمل الفطير المشلتت

**مقادير الفطير المشلتت



كيلو دقيق

٢ ملعقة كبيرة سكر

١/٢ ملعقة كبيرة ملح

١/٤ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

سمن بلدى لعملية الفرد

ماء فاتر للعجن

**طريقة عمل الفطير المشلتت

نخلط كل المواد الجافة مع بعضها البعض ونقلبها جيدًا ونبدأ نعجن بالماء بشكل تدريجى إلى أن تلم العجينة معنا ونستمر بعدها فى العجن لمدة لا تقل عن الربع ساعة لتصبح ناعمة ومطاطة مثل اللبانة وندهنها زيت ونلفها كى ترتاح مدة لا تقل عن الساعتين.

ونضع كمية متوسطة من الزيت على السطح الذى نعمل عليه ونبدأ فى فرد العجينة يدوي بدون استخدام أى "نشابة" فالعجينة ستنفرد جيدًا لكونها مرتاحة، ومع الفرد والتهوية نضع "سمنة سايحة" على كل جزء منها ونفرد قدر الإمكان بحيث تصبح العجينة شفافة ونبدأ فى تطبيقها ولمها فى شكل كورة وأهم خطوة إننا نحافظ دائماً على وجود السمنة بين كل طبقة والثانية قبل ثنيها.

وهنا نترك العجينة ونغطيها لمدة نصف ساعة، كى ترتاح ونكون مجهزين صينية الفرن مدهونة زيت وسمن مع مراعاة أن يكون الفرن ساخنا جدًا على أعلى درجة حرارة فنشعله من وقت الفرد، وندخل الصينية الفرن لعشر دقائق بدون فتح كى تعلو وتورق وبعدها نفتح عليها ونفتح الشواية وسنلاحظ أنها أخذت لون حلو وهنا نخرجها من الفرن ونرشها فوراً بماء فاتر من على بعد ونغطيها بفوطة جافة ونظيفة.