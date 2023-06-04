جوتيريش يعرب عن حزنه العميق لسقوط ضحايا في حادث قطارات الهند

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا في حادث تصادم القطارات المأساوي الذي وقع في ولاية "أوديشا" الهندية وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من ألف شخص.



وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد - أن هذا الحادث يعد من أسوأ حوادث السكك الحديدية في الهند منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.



وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعرب في وقت سابق عن حزنه البالغ إزاء سقوط ضحايا جراء الحادث، كما أمر بصرف تعويضات مالية للضحايا.



وقد أعلنت السلطات الهندية حالة الحداد الوطني على أرواح الضحايا، وقام وزير السكك الحديدية بتفقد موقع الحادث أمس السبت لتقييم الوضع حيث أوضح أن أعمال الترميم ستتم على الفور وأن الأولوية لإنقاذ المصابين وتقديم المساعدة الطبية لهم.