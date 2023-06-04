البنك الأفريقي للتنمية يعتزم نشر 20 مليون دولار في قطاع البنية التحتية

كشف البنك الأفريقي للتنمية عن عزمه نشر 20 مليون دولار في قطاع البنية التحتية في القارة الأفريقية في إطار مبادرة "صندوق تسريع البنية التحتية لمنصة أفريكا50 ".



وقال مدير إدارة التنمية الصناعية والتجارية بالبنك الأفريقي للتنمية، عبده مختار، إن استثمار البنك في الصندوق يؤكد أن البنك يعطي الأولوية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية الاستراتيجية التي تساهم في سد فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا المقدرة بأكثر من مائة مليار دولار أمريكي سنويا.



وأكد على مواصلة البنك الأفريقي للتنمية والشركاء في الصندوق الجديد توفير رأس مال النمو ورأس المال في البنية التحتية لدعم الحاجة الملحة لتسريع تمويل القطاع الخاص من أجل سد فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا.



في غضون ذلك، قال آلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي "لمنصة أفريكا50": "نتطلع إلى مواصلة العمل بشكل تعاوني مع البنك الأفريقي للتنمية والمستثمرين الآخرين لتحقيق المساهمة في تحسين مشهد البنية التحتية في القارة ".