صحة الشيوخ تناقش تحفيز الأطباء التخصصات للتواجد في المحافظات الحدودية.. اليوم

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران ، عددا من الاجتماعات على مدار اليوم الاثنين لمناقشة عدد من الاقتراحات بالرغبة المقدمة من الأعضاء.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب أ.د. علي مهران ، الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبين ياسر الهضيبي، رزق علواني بشأن تحفيز الأطباء التخصصات للتواجد في المحافظات الحدودية، وتحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافي"،بحضور ممثلي الحكومة.

وكانت قد ناقشت اللجنة فى اجتماعها أمس الأحد برئاسة الدكتور على مهران ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن " توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقه، لزيادة قدرتها الاستيعابية".

يأتي ذلك في اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.