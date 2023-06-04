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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ومصادرة 1000 عدسة وحقن عمليات مياه بيضاء منتهية الصلاحية بالغربية

عدسات لاصقه بالغربية
عدسات لاصقه بالغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية، 1000 عدسة عيون وحقن عمليات مياه بيضاء منتهية الصلاحية، داخل شركة مستلزمات طبية وجراحية بطنطا.

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كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق العامه ، بعضوية  ياسر مراد مديرإدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مديرالرقابة التموينية بطنطا ، وتم خلالها ضبط 1000 عدسات عيون خاصة بعمليات المياه البيضاء وحقن للعيون  انتهاء عامى 2016 و2021 داخل شركة مستلزمات طبية بطنطا.

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تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

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