"المدسوس" على المسرح المفتوح بقرية بلاط

قال ناصر عبد الحافظ مدير قصر ثقافة بلاط بالوادي الجديد, إن بيت ثقافة بلاط سيعرض ولأول مرة الحدث الفني الكبير العرض المسرحي(المدسوس ) من تأليف يس الضوي والإخراج للمخرج المسرحي الفنان محسن سعيد.

وأضاف عبد الحافظ أن هذا الحدث الفني سيتم عرضه بقرية بلاط الإسلامية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدا الاثنين من خلال تجربه المسرح المفتوح للعام المالي 2022 / 2023.

ووجه عبد الحافظ الدعوة المجانية للجميع سواء من قري مركز بلاط أو المراكز المجاورة للاستمتاع بالحدث الفني الجديد الذي سيقام بقرية بلاط الإسلامية.

يذكر أن بيت ثقافة بلاط له العديد من الإنجازات الفنية داخل المحافظة وخارجها، فضلا عن المسابقات واكتشاف المواهب التي حصلت علي العديد من الجوائز من خلال مشاركتها في المسابقات المحلية والإقليمية.