وسط ارتفاع عدد الضحايا.. الهند تكشف سبب كارثة حادث القطارات

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، التمكن من تحديد سبب حادث القطارات الأخير والمسؤولين عنه.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال وزير السكك الحديد الهندي أشويني فايشناو إنه تم تحديد سبب حادث القطارات بشرق البلاد والذي خلف مئات القتلى والجرحى.

وأوضح فايشناو أن الحادث الثلاثي الذي وقع بين قطاري ركاب وقطار شحن في ولاية أوديشا الشرقية، نتج عن خلل في نظام الإشارات الإلكترونية، ما أدى إلى تغيير مسار قطار بشكل خاطئ، موضحًا أن "التحقيق سوف يكشف من فعل ذلك وما هو السبب".

ولفت "دعوا تقرير التحقيق يخرج"، فيما قال لوكالة الأنباء الهندية إنه تم تحديد السبب والمسؤولين عنه، لكن مع ذلك رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيرًا إلى أنه "ليس من المناسب قول أي شيء في هذا الوقت".

وأضاف "لنتحقق من الأمر برمته من قبل سلطات التحقيق المناسبة".

وحتى الآن، تعمل السلطات الهندية على إزالة حطام حادث القطارات، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 288 قتيلًا على الأقل وأكثر من 900 جريح.

وكانت وكالة الأنباء "برس ترست أوف إنديا" ذكرت في وقت سابق أن تحقيقا أوليًا خلص إلى أنه تم إرسال إشارة إلى القطار "كورومانديل إكسبريس" لدخول خط المسار الرئيسي ولكن تم إلغاء الإشارة لاحقا. ودخل القطار خطا آخر يعرف باسم "الخط الحلقي"، واصطدم بقطار بضائع كان متوقفا هناك.