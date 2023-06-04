مليون و700 ألف طن|أستاذ اقتصاد: مصر احتلت المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح..فيديو

أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك تطورات كبيرة ونهضة زراعية ضخمة، في شتى المجالات منذ تولي الرئيس السيسي، مضيفاً أن الصادرات الزراعية المصرية، تعتبر قصة نجاح بكافة المقاييس، حيث تم تجاوز الـ 6 و نصف مليون طن.

أستاذ الاقتصاد: مصر احتلت المرتبة الأولى في تصدير الفراولة المجمدة

وأضاف "أشرف كمال" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر احتلت المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح، وتم تصدير مليون و 700 ألف طن موالح .

وتابع أستاذ الأقتصاد:" مصر احتلت المرتبة الأولى في تصدير الفراولة المجمدة، وهناك نهضة كبيرة في مجال القطاع الزراعي".