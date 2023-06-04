بأكبر خطة تشغيل في تاريخ السعودية.. استعدادات ضخمة لموسم الحج وتحذيرات لضيوف الرحمن

بدأت وفود زوار بيت الله في الوصول إلى الممكلة منذ أيام من جميع أنحاء العالم، لأداء مناسك الحج لهذا العام ، وقبل ذلك أطلقت المملكة الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام، وأطلقت عدة تحذيرات لزوار الحرمين ، سنرصدها لكم في التقرير التالي..

أكبر خطة تشغيلية لهذا الموسم

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مضمون خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ، التي تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة، وتركزت على عدة محاور رئيسة.



وتحدث السديس علي العمل على راحة قاصدي بيت الله، وتذليل العقبات كافة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ومصلين وزائرين، وتسخير جميع الخدمات حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم في يسر وسهولة، وأمن وطمأنينة.



وأضاف السديس “أن الخطة التشغيلية لموسم الحج لهذا العام تعد الأكبر في تاريخ الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، بعد انقشاع جائحة كورونا والإعلان عن عودة الحج بالأعداد المليونية، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها القيادة الرشيدة”.



وبين أن هذه الخطة هي نتاج عمل عام كامل من الإعداد والتخطيط والدراسات الدؤوبة عطفاً على ما تحقق من إنجازات في المواسم الماضية، مشيرا إلى أن مرتكزات الخطة التشغيلية محورها ضيف الرحمن، حيث تهدف خطط الرئاسة وبرامجها ومبادراتها إلى أن تكون تجربة الضيف الكريم حافلة بالمحطات الإثرائية.



وأكد الدكتور السديس أن الرئاسة العامة تحرص في خطتها لهذا العام على تكريس العمل التطوعي والإنساني، حيث يعد الحرمان الشريفان بيئتين جاذبتين للعمل التطوعي.



وأضاف: “عملت الرئاسة على توفير منظومة خدمات متكاملة تشمل جميع المواقع التي يمر عليها القاصد الكريم، لتتوزع على ست مناطق نسعى من خلالها إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعميق الأثر الروحاني في نفوسهم”.



وبين أن الرئاسة استعدت لحج هذا العام بكادر وظيفي هو الأعلى والأكبر في تاريخها حيث يصل مجموع القوى العاملة في الحرمين الشريفين إلى ١٤ ألف موظف وموظفة، وعامل وعاملة، من المؤهلين تأهيلاً كاملاً، يشرف عليهم كادر متكامل من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

السعودية تحذر من الحملات الوهمية

وحذرت وزارة الحج والعمرة السعودية من التجاوب مع حملات الحج الوهمية ودعت الراغبين في أداء الفريضة للحجز عبر المنصات المعتمدة.

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في وقت سابق عن إطلاق "مبادرة جسور" بحضور 22 سفارة أوروبية؛ لتعزيز العلاقات، وتيسير سبل التواصل بينها والدول حول العالم.

وتضمن اللقاء الذي نظمته الوزارة السعودية على التعريف بمنصة "نسك حج"، وشرح التسهيلات المقدمة من المملكة، إلى جانب بيان البعد الإثرائي في الرحلة الإيمانية.

وشارك في اللقاء سفارات: الاتحاد الأوروبي، وبلجيكا، وبلغاريا، والتشيك، والنمسا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهنقاريا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليونان، وهولندا، والبرتغال، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، والنرويج، وسويسرا، وأوكرانيا، وكوسوفو.

إيصال مياه زمزم إلي الحجاج

سخرت شركة الزمازمة كافة طاقاتها البشرية من خلال 9 مراكز خدمة ميدانية تهدف الى إيصال مياه زمزم الى ضيوف الرحمن في مساكنهم في مكة المكرمة.



وأوضح نائب المشرف على أعمال الموسم ريان درويش زمزمي أن مراكز الخدمة الميدانية تعمل على مدار الساعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقوى بشرية تزيد عن 950 موظف يديرهم مجموعة من المشرفين ومديري المراكز والمساندين والسقاة.

دور النساء في موسم الحج

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال استعدادات الوكالات النسائية بالمسجد الحرام.

وذلك لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام، وأكدت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، على جاهزية الكوادر البشرية والتقنية لاستقبال ضيوف الرحمن وحرصهن على تقديم أرقى الخدمات لحجاج البيت العتيق.