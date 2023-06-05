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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة خطة التنمية الاقتصادية 2023/ 2024.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024.

وكان قد رفع بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الأحد، بعد عرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية، وكذلك تقرير اللجنة المالية بشأنها.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الفترة الماضية بسبب التداعيات العالمية كانت صعبة للغاية بكافة القطاعات.

وشدد الجبلي، على أهمية التركيز على الإصلاح الهيكلي والمؤسسي في الدولة المصرية، قائلا: السبب الرئيسي في عدم تحقيق الخطط ومستهدفاتها يرجع إلى عدم الاهتمام بهذا الملف.

وأشار إلى أن القطاع الخاص له دور كبير يجب أن يقوم به في تحقيق التنمية، لافتا إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي أمر في غاية الأهمية باعتباره هو الأساس في التنمية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ما تم في قطاع الري شيء نلسمه جميعا، قائلا: وهناك مشروعات قائمة تستطيع دعم الإنتاج الزراعي، متوقعا أن تكوةن هناك انطلاقة كبيرة في الفترة المقبلة.

وشدد عبد السلام الجبلي، على ضرورة الاهتمام بالناتج الزراعي وليس الزراعة فقط، مطالبا بضرورة التركيز على التصنيع الزراعي للخضر والفاكهة لأنها ستعمل على تنمية الزراعة بشكل كبير.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية 2023 2024 بهاء الدين ابو شقة وزيرة التخطيط

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