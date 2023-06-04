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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب القاهرة: معسكر لإعداد القادة لمدة أسبوع لطلاب الجامعة

رئيس اتحاد جامعة
رئيس اتحاد جامعة القاهرة

أوضح عبدالله عمرش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة ، عن أبرز الأشنطة الطلابية خلال الفترة الصيفية .

وقال عبد الله عمرش ، سيكون هناك معسكر لإعداد القادة يستهدف طلاب الجامعة ببرنامج تدريبي لمدة اسبوع ، كما يوجد ملتقى توظيف ومن خلاله الشركات والمؤسسات تقوم بطرح الفرص المتاحة  للشباب الجامعي .

جامعة القاهرة 

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، طلاب الجامعة الفائزين بجوائز مهرجان "إبداع 11" والتي يتم تنظيمها في المجالات الأدبية والعلمية والفنية على مستوى طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتأهيلهم للفوز وإحراز مراكز متقدمة.

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الخشت يحتفي بطلاب جامعة القاهرة الفائزين بجوائز مهرجان "إبداع 11"

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين لتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة في المسابقة، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وابداعاتهم ودعمها وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى دعم الفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل لتحقيق النجاح ونيل المراكز المتقدمة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الجامعة ليست مكانًا للدراسة والتعليم فقط، بل لابد من تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية، مؤكدًا أن المشاركة في المسابقات المحلية والدولية لها دور رائد في صقل وإعداد شخصية الطلاب وإبعادهم عن روتين الدراسة اليومية، وتنمية مهاراتهم وخلق روح المنافسة الشريفة بينهم .
 

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