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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يشارك صوراً لتوافد جمهور الأهلي على ستاد القاهرة

صدى البلد

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، توافد عدد كبير من جمهور النادي الأهلي لاستاد القاهرة الدولي.

وتواجد الجمهور في صفوف المدرجات، وأمام البوبات استعداداً للقاء الذهاب في دوري أبطال افريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

تشكيل الأهلي المتوقع 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مفاجأة التشكيل).

الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو.

 

ابطال افريقيا الإعلامي الرياضي أحمد شوبير المباراة النهائية النادي الأهلي مباراة الأهلي والوداد

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