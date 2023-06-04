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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تستضيف 50 إعلاميا للإطلاع على التجربة الديمقراطية لانتخابات مجلس الأمة 2023

صدى البلد

قال وكيل وزراة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي بالتكليف ورئيس المركز الإعلامي الخاص بتغطية انتخابات (أمة 2023) مازن الأنصاري إن المركز قام بدعوة 50 إعلاميا من كافة انحاء العالم منهم 9 صحفيين وإعلاميين مصريين للمشاركة والإطلاع على العرس الديمقراطي الكويتي المقرر بعد غد الثلاثاء . 


وأوضح الأنصاري - في تصريح له اليوم /الأحد/ - أن المركز الإعلامي الخاص بتغطية الانتخابات التي تحمل شعار (تصحيح المسار مسؤولية الجميع) مجهز بالكامل بالمعدات اللازمة من أجهزة إلكترونية وكاميرات وغيرها لمساعدة الإعلامين على أداء مهامهم .


وأضاف أن المركز يقدم مهمات إعلامية كثيرة منها تسهيل التغطية الإعلامية للوفود المشاركة والإطلاع عن قرب على طريقة الاقتراع والتجربة الديمقراطية في الكويت .


وبين أن المركز الإعلامي الكويتي قام بترتيب جدول زيارات ميدانية وجولات اجتماعية للوفود الإعلامية المشاركة غدا الاثنين لزيارة مجلس الأمة وزيارة ميدانية لسوق المباركية ومجمع الافنيوز وزيارة مراكز الاقتراع لمشاهدة عملية التصويت بشكل مباشر .


يذكر أنه من المقرر أن تنطلق بعد غد / الثلاثاء / انتخابات مجلس الأمة الكويتي في الفصل التشريعي 17 ( أمة 2023 ) في خمس دوائر انتخابية تشمل كافة محافظات الكويت حيث بلغ عدد المرشحين لخوض الإنتخابات 207 مرشحين بينهم 13 سيدة .
 

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