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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام يفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي

صدى البلد

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الإعلام" فوز الكاتبة الصحفية نعمة الله عبد الرحمن مدير تحرير الأهرام ورئيس قسم البيئة بجائزة التميز الإعلامي في مجال الإعلام البيئي وسيتم توزيع الجوائز على هامش اعمال الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده بالمملكة المغربية يوم 21 يونيو الجاري.


وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بياناً هنأ فيه مؤسسة الأهرام والزميلة الفائزة، ونبه إلى أهمية تناول وسائل الإعلام بقضايا البيئة التي تلقى اهتماماً عربياً واسعاً في ضوء رئاسة مصر للدورة الحالية لمؤتمر المناخ، ودولة الإمارات العربية المتحدة للدورة القادمة.

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