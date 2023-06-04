قديروف: العمل جار لكشف وتحييد مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية

قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إن العمل جار لكشف وتحييد مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية النشطة في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف قديروف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاحد - أن "مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية نشطت في المنطقة التي تسيطر عليها وحدة رستم أغويف، وهذا يعني أن قواتنا باشرت بموسم اصطيادهم، وتم تحقيق نتائج ممتازة في هذا المجال".

وذكر رئيس الشيشان أنه عند تنفيذ الفعاليات الأمنية الخاصة في المناطق المأهولة بالسكان والمنازل الخاصة والأراضي المجاورة، يعثر المقاتلون الشيشان على مخابئ فيها أشياء مثيرة للاهتمام.

