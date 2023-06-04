عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا//أحدث لابتوب من Lenovo بإمكانيات فائقة..وطفرة في عالم الميتافيرس مع نظارة الواقع الافتراضي الجديدة

أخبار التكنولوجيا//أحدث
أخبار التكنولوجيا//أحدث لابتوب من Lenovo بإمكانيات فائقة..و

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

رسالة خطيرة على واتساب تتسبب في تعطيل التطبيق.. لا تفتحها

 

حذر مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، على هواتف أندرويد، من رسالة خطيرة يتم تداولها على المنصة، من شأنها أن تتسبب في تعطل التطبيق لفترة، وفقا لتقرير صادر عن موقع Android Police.

 

أكثر من 400 مليون هاتف أندرويد مصابة بـ«برنامج ضار».. احذف هذه التطبيقات فورًا

 

اكتشف خبراء الأمن السيبراني في Dr. Web، سلالة جديدة من برامج التجسس، يطلق عليها اسم "SpinOk"، في أكثر من 100 تطبيق على أندرويد.

 

مش هتصدق أنها مجانية.. أفضل 5 تطبيقات على أندرويد بميزات حصرية

 

يحتوى متجر جوجل بلاي على مئات التطبيقات الجديدة، التي يتم إضافتها تقريبا كل أسبوع، ولكن فقط التطبيقات المميزة هي التي تحظى بشعبية كبيرة على المتجر، لذلك يعد العثور على عدد قليل من الجواهر المخفية مهمة صعبة.

 

عرض رائع لا تفوته.. خصم 10% على موبايل أوبو رينو 8T 5G

 

إن كنت تفكر في اقتناء هاتف جديد مميز يجمع ما بين العديد من المميزات بسعر مناسب، فهناك العديد من العروض والخصومات توفرها لك مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، من أجل الحصول على فرصة مناسبة لشراء هاتف جديد بسعر مخفض، فلا تدع هذه الفرصة تفوتك.

 

أحدث لابتوب من Lenovo بإمكانيات فائقة

 

يعتبر جهاز لابتوب Lenovo Yoga Book 9i أحدث إضافة لتشكيلة أجهزة اللابتوب Yoga التابعة للعلامة التجارية. تم عرض الجهاز في معرض CES 2023، ويتميز بتصميم OLED ثنائي الجانبي بقياس 13 بوصة ومدعوم بمعالج Intel Core i7. وبعد إصداره، تعمل Lenovo حاليًا على إطلاق جهاز لابتوب  أكثر بأسعار معقولة يسمى Yoga Air 14s 2023. 

 

بسعر رخيص| طفرة في عالم الميتافيرس مع نظارة الواقع الافتراضي الجديدة

 

أعلن مارك زوكربيرج رسميًا اليوم عن إطلاق Meta Quest 3، وهو نظارة الواقع الافتراضي والواقع المختلط الجديدة.. وستكون متاحة "في جميع البلدان التي يدعمها Meta Quest حاليًا" هذا الخريف بسعر 499.99 دولار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هددها بنشر صور قديمة .. تفاصيل القبض على شاب ابتز فنانة شهيرة

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

نفس المكان بيجمعنا سوا.. قصة حب تجمع نور النبوي وسلمي أبو ضيف

وريته صور أخته على تليفوني.. إعترافات قاتل شقيق خطيبته في القاهرة

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

الأتوبيس اتحرق بركابه.. سائق النقل يرفض الاعتراف بالجريمة والتحريات تدينه

ترشيحاتنا

محمد العرابي يكشف أهمية زيارة الرئيس الموريتاني للقاهرة

تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس بعد تعرضه لوعكة شديدة

تعاون مصري موريتاني فى مجالات استنباط أصناف التقاوى والبذور للمحاصيل الاستراتيجية

مقتل 50 جنديا.. القوات الروسية تصد هجوماً أوكرانيا خطير على زابوريجيا

يشبه فستان الزفاف.. أحدث ظهور للفنانة شهيرة في بيروت

باحث: أوروبا لم تلعب دورا كبيرا في القضايا الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس طوله.. سمكة قرش أبيض تلفت الانتباه أسفل قارب بأستراليا.. شاهد

نفس المكان بيجمعنا سوا.. قصة حب تجمع نور النبوي وسلمي أبو ضيف

سهلة وسريعة.. طريقة عمل صينية السمك البلطي بالليمون والثوم

عمره 11 ألف عام.. العثور على جزء من حيوان نادر في أمريكا|صور

فيديو

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

هددها بنشر الصور والمقاطع الإباحية.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز راندا عبدالسلام|«فيديوجراف»

سيدة تسقط من الطابق الخامس بعد تسلقها حبل لرؤية طفلتها بالشيخ زايد

نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ