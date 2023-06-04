أخبار التكنولوجيا//أحدث لابتوب من Lenovo بإمكانيات فائقة..وطفرة في عالم الميتافيرس مع نظارة الواقع الافتراضي الجديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حذر مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، على هواتف أندرويد، من رسالة خطيرة يتم تداولها على المنصة، من شأنها أن تتسبب في تعطل التطبيق لفترة، وفقا لتقرير صادر عن موقع Android Police.

اكتشف خبراء الأمن السيبراني في Dr. Web، سلالة جديدة من برامج التجسس، يطلق عليها اسم "SpinOk"، في أكثر من 100 تطبيق على أندرويد.

يحتوى متجر جوجل بلاي على مئات التطبيقات الجديدة، التي يتم إضافتها تقريبا كل أسبوع، ولكن فقط التطبيقات المميزة هي التي تحظى بشعبية كبيرة على المتجر، لذلك يعد العثور على عدد قليل من الجواهر المخفية مهمة صعبة.

إن كنت تفكر في اقتناء هاتف جديد مميز يجمع ما بين العديد من المميزات بسعر مناسب، فهناك العديد من العروض والخصومات توفرها لك مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، من أجل الحصول على فرصة مناسبة لشراء هاتف جديد بسعر مخفض، فلا تدع هذه الفرصة تفوتك.

يعتبر جهاز لابتوب Lenovo Yoga Book 9i أحدث إضافة لتشكيلة أجهزة اللابتوب Yoga التابعة للعلامة التجارية. تم عرض الجهاز في معرض CES 2023، ويتميز بتصميم OLED ثنائي الجانبي بقياس 13 بوصة ومدعوم بمعالج Intel Core i7. وبعد إصداره، تعمل Lenovo حاليًا على إطلاق جهاز لابتوب أكثر بأسعار معقولة يسمى Yoga Air 14s 2023.

أعلن مارك زوكربيرج رسميًا اليوم عن إطلاق Meta Quest 3، وهو نظارة الواقع الافتراضي والواقع المختلط الجديدة.. وستكون متاحة "في جميع البلدان التي يدعمها Meta Quest حاليًا" هذا الخريف بسعر 499.99 دولار.