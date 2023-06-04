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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

توقيع بروتوكول بين وزارة العدل وجامعة الأزهر لتدريب خريجي معهد معاوني القضاء

صدى البلد

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم "الأحد"، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر، بشأن تدريب وإعداد خريجي معهد معاوني القضاء بالصورة المثلى التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وقع على البروتوكول كلٌّ من: الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي مستهل مراسم التوقيع أهدى رئيس جامعة الأزهر درع الجامعة لوزير العدل ، مؤكدًا احترامه وتقديره لدور الوزارة ورجال القضاء، وفي المقابل أعرب الوزير عن تقديره لجامعة الأزهر العريقة.

وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات جامعة الأزهر  ووزارة العدل.

ويهدف البروتوكول إلى مراجعة منهج معهد معاوني القضاء التابع لجامعة الأزهر بهدف إعداد خريجي المعهد بالصورة المثلى التي تلائم طبيعة سوق العمل، وإعداد تصور عن المواد العلمية الخاصة بالتحول الرقمي والتطبيقات المستخدمة في وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، وطلب البرمجيات ودليل المستخدم الخاص بها لإدراجها في المنهج الدراسي لمعهد معاوني القضاء، وعمل تصور لبرنامج تدريبي للعناصر المنتقاة من طلبة كلية الشريعة والقانون بالجامعة يشمل زيارات ميدانية للمحاكم والجهات المعاونة ومحاكمات صورية، فضلًا عن توفير معامل الحاسب الآلي الخاصة بالجامعة بجميع مقراتها لتدريب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بها على مهارات الحاسب الآلي.

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