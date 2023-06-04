مصدر يكشف عن مصير محمد عبد الغني مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقيه عروضًا محلية في الآونة الأخيرة من بعض أندية الدوري في ظل عدم مشاركته أساسيًا مع الفريق الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن محمد عبد الغني لم يحسم موقفه من العروض المحلية التي تلقاها للرحيل عن القلعه البيضاء خاصة وأنه يرتبط بعقد ممتد مع الزمالك لموسم أخر بخلاف الموسم الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم الأحد بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادا للقاء المرتقب أمام زعيم الثغر