تعرف على المرشحين لعمادة كلية النانوتكنولوجي والتمريض جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة عن كشف الأسماء المبدئية للمرشحين المتقدمين لمنصب عميد كلية النانوتكنولوجي، حيث تقدم للترشح مرشحين وهم كالتالي:

الدكتور هشام إمام محمود حسنين. الدكتورة رباب محمود أحمد الشريف.

كما أعلنت جامعة القاهرة عن المتقدمين للترشح على منصب عميد كلية التمريض حيث تقدم للترشح مرشحين وهم كالتالي:

الدكتورة فاطمة أحمد عابد على. الدكتورة حنان فهمى أحمد عزام.

أغلقت جامعة القاهرة باب الترشح لمنصب عميد كلية النانوتكنولوجي والتمريض يوم الخميس الماضي 1 يونيو وتم إعلان القوائم المبدئية بأسماء المرشحين على أن يتم فتح باب التقدم بالطعون الأسبوع الجارى.

وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد الكلية أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح “أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية”.

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى”سارية”.

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 – تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو أسطوانات مدمجة

8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى.

وأشارت جامعة القاهرة، إلى أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

وعلى جانب آخر استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، طلاب الجامعة الفائزين بجوائز مهرجان "إبداع 11" والتي يتم تنظيمها في المجالات الأدبية والعلمية والفنية على مستوى طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتأهيلهم للفوز وإحراز مراكز متقدمة.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين لتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة في المسابقة، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وابداعاتهم ودعمها وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى دعم الفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل لتحقيق النجاح ونيل المراكز المتقدمة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الجامعة ليست مكانًا للدراسة والتعليم فقط، بل لابد من تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية، مؤكدًا أن المشاركة في المسابقات المحلية والدولية لها دور رائد في صقل وإعداد شخصية الطلاب وإبعادهم عن روتين الدراسة اليومية، وتنمية مهاراتهم وخلق روح المنافسة الشريفة بينهم .