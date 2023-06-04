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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس كازاخستان يمنح وسام الصداقة الكازاخي لوزير الأوقاف

صدى البلد

سلم الدكتور مولين ‏أشيمباييف رئيس مجلس السينات بدولة كازاخستان وسام الصداقة أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في تطوير مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة وتطوير الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان ودعم العلاقات المصرية الكازاخية.

وجّه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد الشكر لدولتي مصر وكازاختسان وللأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر على دعم إقامة هذا الحدث العلمي المهم الدي يعكس اهتمام الدولتين الصديقتين والمؤسسة الأزهرية العريقة بالتاريخ الإسلامي وكل من كان لهم دور في بناء الحضارات، كما وجّه الشكر لفضيلة وكيل الأزهر ولقيادات الأزهر على جهودهم في المشاركة قي فعاليات هذا المؤتمر الدولي الذي يجمع على مائدة جلساته باحثين من الجانبين المصري والكازاخي.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية العام لمجمع البحوث الإسلامية في كلمته التي ألقاها في المؤتمر العلمي الذي تنظمه الأمانة العامة للمجمع بالتعاون مع جامعة الأزهر وسفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة، بعنوان: "نهضة الحضارة الإسلامية فى عهد السلطان الظاهر بيبرس البندقداري"، إن التاريخ هو مرآة الأمم، يعكس ماضيها، ويترجم حاضرها، وتستلهم من خلاله مستقبلها، لهذا كان من الأهمية بمكان الاهتمام به، والحفاظ عليه، والعمل على نقله إلى الأجيال نقلًا صحيحًا، بحيث يكون نبراسًا وهاديًا لهم في حاضرهم ومستقبلهم، فالشعوب التي لا تاريخ لها لا وجود لها، فالتاريخ به قوام الأمم، فهي تحيى بوجوده وتموت بانعدامه ولم لا وهو مرآة صادقة لها، فهو يعطي للإنسان تصوّرًا دقيقًا وواضحًا عن أحوال العالم وأحداثه وتجارِبِهِ، وفي ذات الوقت يعد مفتاحًا لتجنب أخطاء الماضى والاستفادة منها.

أضاف أن التاريخ  يساعد في معرفةِ الأحداثِ وتاريخ حصولها، وما صاحَبَها من تغيراتٍ في الأحداثِ ومجرياتها كما يساعدُ في معرفة أحوال الأمم وأخبار الشعوب وعوامل قيام الحضارات وسقوطها سواء في القوة أم الضعف، والنشاط أم الركود، والعلم أم الجهل وغير ذلك من صفات السابقين وأحوال وأخبار الماضين.


وأوضح عياد أنه نظرًا لأهمية التاريخ وما يمكن أن يؤديه في حياة الأمم والشعوب فقد لجأ أعداء هذه الأمة - فيما لجؤوا إليه- إلى تاريخ هذه الأمة، لتفريق جمعها، وتشتيت أمرها، وتهوين شأنها، والقدح في تراثها والطعن في أعلامها والتطاول علي رموزها والتهوين من قدر رجالاتها والسخرية من رموزها فكان أن أدخلوا فيه ما ليس منه، الأمر الذي قلب كثيرًا من الوقائع، وزيف كثيرا من الحقائق، وأقاموا تاريخًا يوافق أغراضهم، ويخدم مآربهم، ويحقق ما إليه يصبون ولأجله يعملون، موضحًا أن الطعن في رموزها وقادتها أحد أبرز هذه الوسائل التي اعتمدوا عليها؛ ليقينهم بأن التقليل من شأن العظماء والتهوين من أقدارهم والعبث بأدوارهم يسهم في مسخ الهوية والقضاء على الشخصية السوية واستبدال هذا كله بإيجاد الهزيمة النفسية والشعور بالدونية.

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