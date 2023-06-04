ابراهيم عبد الجواد: الشحات هو الأخطر ومتفوق علي دفاع الوداد

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بأداء الاعب حسين الشحات في مباراة الأهلي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبد الجواد عبر حسابه بموقع تويتر : بعد ربع ساعة .. الشحات هو الاخطر ومتفوق علي دفاع الوداد .. الضغط من الجبهة اليمين للوداد هيعمل خطورة كبيرة.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.