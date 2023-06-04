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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الاستخبارات البولندية بشأن مشاركة مرتزقه تابعين لهم في أوكرانيا

بولندا
بولندا

علق جهاز الاستخبارات البولندي، اليوم الأحد، على مشاركة مجموعة من المرتزقة البولنديين في الهجوم على مدينة بيلجورود في روسيا بجانب عناصر من الجيش الأوكراني.

وقالت الاستخبارات البولندية، إنها تنفي أي صلة لها بمجموعة المرتزقة البولنديين الذين شاركوا في الهجون على مدينة بيلجورود الروسية، لافته إلى أنهم لا يمتون لأجهزة الدولة الرسمية بصلة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الوزير المنسق للخدمات الخاصة في بولندا، ستانيسلاف زارين، عبر تويتر، إن فيلق المتطوعين البولندي الذي ذكرته وسائل الإعلام، لا يرتبط بالقوات المسلحة البولندية أو أي مؤسسة رسمية بالدولة.

وأضاف: "لا ينبغي ربط أنشطة المرتزقة البولنديين الداعمين لـ أوكرانيا والمشاركين معها في حربها ضد روسيا بسلطات الجمهورية كافة".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن فلاديمير روجوف، زعيم حركة نحن مع روسيا، أن القوات الأوكرانية والمرتزقة البولنديين حاولوا اختراق خط المواجهة في منطقة زابوروجيا، لكن تم صد الهجوم وقتل ما لا يقل عن 10 عربات مدرعة ونحو 50 جنديا.

وأوضح روجوف عبر صفحته على تليجرام: "في ظهر اليوم، شن مسلحون من الجيش الأوكراني هجومًا استكشافيًا لاختراق جبهة زابوروجيا".

وأضاف روجوف: "شارك في الهجوم حدات من الجيش الأوكراني مع مجموعة من المرتزقة البولنديون من المجموعة الهجومية الثالثة التابعة للفيلق البولندي". 

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