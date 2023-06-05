زراعة القاهرة تفتتح حمام السباحة استعدادا لبدء الفاعليات الصيفية

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة عن افتتاح حمام السباحة الخاص بالكلية.

وقال اتحاد الطلاب ، إن افتتاح حمام السباحة الخاص بالكلية جاء بالتزامن مع نهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى استعدادا لبدء النشاط الصيفى.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين لتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة في المسابقة، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وابداعاتهم ودعمها وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى دعم الفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل لتحقيق النجاح ونيل المراكز المتقدمة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الجامعة ليست مكانًا للدراسة والتعليم فقط، بل لابد من تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية، مؤكدًا أن المشاركة في المسابقات المحلية والدولية لها دور رائد في صقل وإعداد شخصية الطلاب وإبعادهم عن روتين الدراسة اليومية، وتنمية مهاراتهم وخلق روح المنافسة الشريفة بينهم .