تعليق مثير من إبراهيم فايق على هدف الوداد في مرمى الأهلي

علق الإعلامي إبراهيم فايق على هدف الأول الوداد المغربي في مرمى الأهلي.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي تويتر "لا لا مش مصدق والله".

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.