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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القطاع المصرفي الروسي يستعيد قدرته على تحقيق الأرباح

صدى البلد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الروسي أن القطاع المصرفي في البلاد تمكن من تحقيق صافي ربح قدره 224 مليار روبل في أبريل الماضي، مع عائد سنوي على حقوق الملكية بنسبة 21 في المئة.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أنه على الرغم من تلك الزيادة، فإن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بمقدار الثلث مقارنة بالارتفاع الكبير الذي شهده القطاع المصرفي الروسي في مارس السابق والذي بلغ 330 مليار روبل، فقد حقق القطاع بالفعل أرباحًا متراكمة بقيمة 1.1 تريليون روبل خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.

وقال ألكسندر دانيلوف مدير إدارة التنظيم والتحليل المصرفي بالبنك المركزي الروسي إن القطاع تعافى من الصدمة الأولية التي أحدثتها بداية الهجمات الروسية على أوكرانيا منذ أكثر من عام، وهو في طريقه لتحقيق عام مربح.

وأضاف أن البنك المركزي الروسي رفع من توقعاته لأرباح القطاع المصرفي في عام 2023 لتصل إلى 1.9 تريليون روبل، أي ما يبلغ 23.75 مليار دولار، في الوقت الحالي.

وارتفعت معدلات القروض المتعثرة بسبب تداعيات الهجمات أيضًا، إلا أنها ظلت عند مستويات منخفضة مستقرة في حدود قدرة البنوك على توفيرها، ومع وصول الاقتصاد لمعدلات مستقرة، انخفضت القروض المتعثرة إلى حد ما في مايو الماضي.

البنك المركزي الروسي أوكرانيا اوروبا شئون أوروبا

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