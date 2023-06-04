عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلعة جوية.. صوت انفجار قوي يهز العاصمة الأمريكية واشنطن

واشنطن
واشنطن

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأحد، بانه تم سماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بينما قال الأمن القومي الأمريكي إنه لا يوجد تهديدات في هذه اللحظة.

من جانبها، أعلنت السلطات الأمريكية، أن الصوت المدوي في العاصمة واشنطن سببه طلعة جوية مصرح بها من وزارة الدفاع الأمريكية خرقت حاجز الصوت.

وعلى جانب آخر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتنبؤ بموعد بدء محادثات السلام لحل الصراع الأوكراني.

وقال سوليفان في مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية: "حسنًا ، لن أضع جدولًا زمنيًا لذلك ، كما تعلمون ، لا يمكن التنبؤ بالحرب".

وقال سوليفان إن الأحداث الجارية في ساحة المعركة سيكون لها تأثير حاسم على كيفية سير الحوار حول السلام.

وأضاف أن الصراع في أوكرانيا سينتهي في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات.

الصين تدين الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وتايوان

واشنطن الامن القومي الامريكي وزارة الدفاع الأمريكية الولايات المتحدة سماع دوي انفجار انفجار في واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائد سنوى وشهري.. طرح 3 شهادات إدخار جديدة في البنوك

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

لولا تدخل الـvar .. خالد الغندور يكشف عن كارثة كادت تحدث في لقاء الأهلي والوداد

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

كهربا يضيف الثاني لـ الأهلي في شباك الوداد

الجو هيقلب تاني.. الأرصاد تعلن عودة العاصفة الترابية في هذا الموعد

لحظة بلحظة| شاهد.. مبارة الأهلي والوداد المغربي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

بنك أوف أمريكا: الولايات المتحدة تواجه ركودا بالنصف الثاني من 2023

الصين تدين الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وتايوان

طورته مختبرات «فايزر».. الولايات المتحدة تسمح بلقاح جديد ضد التهاب القصيبات

لا تساوي فلسًا واحدًا.. روسيا توبّخ الولايات المتحدة بسبب دعمها للهجمات الأوكرانية

الولايات المتحدة تؤكد رفض وزير الدفاع الصيني لقاء نظيره الأمريكي

الولايات المتحدة تثمن علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

4 سيناريوهات لتتويج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا في المغرب أمام الوداد

محدش يخاف.. أول تعليق من بركات بعد فوز الأهلي على الوداد

توقعاتي سليمة.. تعليق خالد الغندور عقب فوز الأهلي أمام الوداد

الأهلي يهزم الوداد 2-1 وينتظر التتويج في كازابلانكا

الأرصاد الجوية تحذر: موجة خماسينية نهاية هذا الأسبوع

أرخص سعر لـ فيات تيبو 2023 بالسوق المصري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المركز الثقافي بطنطا يشهد إقبالاً على فصول الباليه وورش الكتابة الإبداعية للأطفال

بملابس مكشوفة..ابنة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا

قصير فوق الركبة.. زوجة خالد سليم تصدم الجمهور بإطلالة جريئة |شاهد

قرد يتسبب في إنقاذ قطة من الموت داخل بئر| تفاصيل وصور

فيديو

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

هددها بنشر الصور والمقاطع الإباحية.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز راندا عبدالسلام|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ