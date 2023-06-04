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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محدش يخاف.. أول تعليق من بركات بعد فوز الأهلي على الوداد

صدى البلد

علق محمد بركات نجم الأهلي السابق، على فوز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبارك للنادي الأهلي أولا على الفوز، ولا أريد أن يخشى أحد من مباراة العودة في المغرب، فالأهلي أفضل فنيا وكان يستحق الأفضل من حيث النتيجة خلال لقاء اليوم". 
وتابع "يجب على كل أهلاوي أن يشعر بالفخر بسبب الأداء أمام الوداد، والظروف والحظ لم يحالفان الأهلي أمام الوداد".
واختتم: "الأهلي أثبت أنه الأفضل في أفريقيا فنيا، وليس كل مباراة سنفوز بنتيجة كبيرة دون أن تستقبل شباكنا أي هدف، ولاعبو الوداد سعداء رغم الهزيمة لأنهم يعلمون أن الأجواء في المغرب ضغوطها أكبر، ولكني أؤكد لكم الأهلي أفضل فنيا استمروا في الثقة في فريقكم"
 

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