أخبار التعليم.. منح تصل لـ 10 آلاف يورو.. كل ما تريد معرفته عن برنامج لوريال – يونسكو للمرأة …و 11 يونيو.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مهارات العرض الفعال

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

منح للحصول على الماجستير في تايلاند.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة المقدمة من الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى TICA لرفع وكفاءة وبناء القدرات الحكومية فقد أفادت بمنح للحصول على درجة الماجستير لوزارة التعليم العالى والجهات التابعة لها كالآتى:

11 يونيو.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مهارات العرض الفعال

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

زراعة القاهرة تفتتح حمام السباحة استعدادا لبدء الفاعليات الصيفية

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة عن افتتاح حمام السباحة الخاص بالكلية.

اليوم.. انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني بمركز تعليم الكبار في جامعة عين شمس

أكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك وأكثر أونلاين في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.

منح تصل لـ 10 آلاف يورو.. كل ما تريد معرفته عن برنامج لوريال – يونسكو للمرأة

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال- يونسكو مصر من أجل المرأة في العِلم لعام 2023 للباحثات المتميزات من الشابات المصريات على نوعية أعمال أبحاثهن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافئة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.