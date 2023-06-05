رضا البلتاجي: حكم مباراة الأهلي والوداد عنده خبرات وحقق العدالة التحكيمية

أكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق، أن الحكم الليبي معتز إبراهيم أدار مباراة الأهلي والوداد بعدالة تحكيمية رغم بعض الأخطاء، موضحا أن الحكم الليبي صغير السن ولكنه اكتسب خبرات كبير من المباريات الكبيرة التي أدارها الفترات السابقة.

وأشار رضا البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، إلى أن فريق الأهلي ما زال عنده فرصة كبيرة في مباراة الإياب أمام الوداد، مؤكدا أن فرصته لا تقل عن 80% في المغرب.

ويملك المارد الأحمر أكثر من فرصة للتتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما فاز الأهلي على ضيفه الوداد المغربى 2-1 فى ذهاب نهائى دوري دورى أبطال أفريقيا والذى أقيم على استاد القاهرة مساء اليوم، وسجل بيريسى تاو هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 59، في حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.



