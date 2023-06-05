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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية النخلة بالبحيرة يستغيثون لتطهير مسقي هوري السمسم.. صور

صدى البلد

استغاث أهالي قرية النخلة التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بالمسئولين لتطهير مسقي هوري السمسم المتفرعة من ترعه الدخلة التابعة للجمعية الزراعية بالنخلة البحرية لاحتوائه على أنواع مختلفة من المخلفات بالبوص والحشائش والأشجار والنخيل، الأمر الذى  أدى إلى عدم وصول مياه الري لأراضي المزارعين ، بسبب جفاف مسقي هوري السمسم.

ويقول المواطن محروس إسماعيل عوض المقيم بقرية النخلة البحرية مركز أبو حمص محافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد : فرع مسقي هوري السمسم المتفرعة من ترعه الدخلة التابعة للجمعية الزراعية بالنخلة البحرية حيث أن الفرع مسدود بالبوص والحشائش والأشجار والنخيل على جسور الفرع  التعدي عليه بالردم وكل هذا يمنع وصول المياه الازمة لري أراضينا ونحن المنتفعين بالري نرغب في عمل محطة ري مطور وخطوط مواسير من البلاستيك المقوي على نفقتنا الخاصة دون المساس بموازنه الدولة.

 

وأضاف: حيث أن ارض المنتفعين تبدأ من نهاية الفرع بطولة اكثر من ٦٠٠ متر تقريبا وان الفرع مسدود بالبوص والحشائش وتعدي عليه الجوار بالردم حيث أن كل الجيران من حولنا يرون أراضيهم من محطة تطوير ونحن المنتفعين بالري نرغب في عمل محطة ري مطور وخطوط مواسير من البلاستيك المقوي على نفقتنا الخاصة دون المساس بموازنه الدولة نحن قمنا بتقديم طلبات وكشوف زمام لجميع الجهات الحكومية الزراعة والري لعمل محطة ري مطور نحن المنتفعين بالري من فرع مسقي هوري السمسم مساحة ٣٥ فدان تقريبا معرضين للتبوير لعدم وصول المياه الازمه لري اراضينا بسبب طول الفرع الرئيسي الخاص لري ارضينا الأخذ من ترعه الدخلة التابعة للجمعية الزراعية بالنخله البحريه بطول ٥٠٠ متر تقريبا بدون تطوير ومسدود نرجو من سيادتكم المعاينة على الطبيعة وعمل الازم لتطوير الفرع حتى لا تبور أراضينا وحفاظا على المياه التي هي حياة الناس وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وسياسة الدولة فى ترشيد المياه.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

٠١١١٠٦٧٢٥٣٠

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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أراضي المزارعين الزراعة والري قرية النخلة البحرية

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