أفنان الشعيبي تكشف أهم التحديات التي تواجه المرأة .. فيديو

كشفت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، عن أهم التحديات التي تواجه المرأة في الوقت الحالي.

وأضافت "أفنان الشعيبي" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن المنظمة تعمل مع المجلس القومي للمرأة يد بيد لإنجاح المنظمة وخدمة الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن نصاب المنظمة لم يكتمل حتي الآن في جميع الدول ولكن سيتم اكتماله في وقت قريب.

وتابعت أفنان الشعيبي، أن التحديات التي تواجه المرأة تختلف من بلد لاخري، فهناك بلدان تحتاج إلي تغيير القرارات والعمل علي إصلاحات وسياسات جديدة تجاه المرأة.