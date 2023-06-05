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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة الشباب بالحوار الوطني تكشف أهم محاور ملف ريادة الاعمال وتوصيات الشباب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب، إن من أهم محاور ملف ريادة الأعمال في جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم، واتحاد الطلبة الأنشطة الطلابية، والتمكين السياسي للشباب، وتنظيم الرياضة في مصر ومراكز الشباب.

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واضاف أحمد فتحي، في لقاء مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc, أن فصل وزارة الشباب عن الرياضة، لتشكيل وزارة أو مجلس قومي يهتم بمشاكل الشباب ويسعى لحلها، فضلا عن عمل جلسات استماع للشباب المتواجد بخارج البلاد.  

وتابع أن الجلسات تسعى لزيادة الوعي بين طلاب المدارس والجامعات، وتنظيم قانون خاص ينظم انتخابات اتحاد الطلبة، وتوعية الشباب بمشاكل الزيادة السكانية ونسب الطلاق، منوها إلي ام الشباب محتاج حد يسمعه وينفذ توصياته وخصوصا انها جميعها قابلة للتنفيذ. 

وأشار إلي أن من أهم الأسباب التي ستساعد على حل مشكلة البطالة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، والشركات الناشئة، وتنفيذ فكرة الشباك الواحد لهم، وحل التحديات التي تواجهها فضلا عن سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

وأكمل انه تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز، وتخصيص جهه يتوجه إليها الشاب، قائلا إن الشباب الراغبين في تأسيس شركات ناشئة يتوهون بين الجهات الحكومية لتخليص أوراقهم ولابد من تنفيذ فكرة الشباك الواحد

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