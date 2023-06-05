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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعبئة والإحصاء: بورسعيد أقل المحافظات إنجابا على مستوى الجمهورية

صدى البلد

قال حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، إن الدولة تخطط للسيطرة على أعداد المواليد، متابعا: عدد السكان زاد خلال الفترة الماضية بـ 1.4 مليون مولود.

وأضاف "حسين عبد العزيز"  خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”،  لدينا 4 مواليد كل دقيقة، مشددا على أن محافظات الصعيد هي الاكثر إنجابا، ومحافظات اسيوط وسوهاج والمنيا وقنا يمثلون أعلى معدل إنجاب.

واسترسل: محافظة بورسعيد أقل المحافظات إنجابا على مستوى الجمهورية، ومتوسط عدد الاطفال لكل سيدة في بورسعيد أقل من طفلين.

ولفت غلى أن هناك عوامل عديدة مرتبطة بزيادة الإنجاب، وأهمها الاستثمار في رأس المال البشري، وثقافة كثرة الإنجاب.
 

المواليد محافظات الصعيد الجمهورية الاطفال الانجاب

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