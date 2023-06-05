عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا أتوقع خيرا.. فرج عامر: لازم الأهلي يعترض علي حكم مباراة الإياب

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، علي أحداث مباراة الأهلي والوداد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “اللي حصل النهاردة متوقع ومتوقع افظع منة في مباراة العودة ولازم الاهلي يعترض علي حكم مباراة العردة ، لانة حيعمل مهازل اكتر من اللي عماها الحكم الليبي النهاردة في مباراة ال هاب ، حقيقي حكم ليس لة مثيل تغاضي عن ضربتي جزاء لصاح حسين الشحات واضحتين تماما وتغاضي عن حالتي طرد ضد لاعبي الوداد".

وتابع فرج عامر: "للاسف فوزي لقح رئيس الاتحاد المغربي قال السنة الماضية انتهت اسطورة الاهلي وفوزة بالبطولة الافريقية امام الجميع وقال الدور علي المغرب تتجامل وتاخد حظها وتفوز بكاس افريقيا ، لا  اتوقع خيرا في المغرب بالرغم ان الاعلي كغريب كرة قدم افضل بمثير جدا من الوداد ، بشرط حكم اوروبي”.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا .

تقدم الأهلي فى الشوط الأول عن طريق بيرسي تاو، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الشوط الثاني ونجح فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الوداد فى تقليل الفارق، ليؤجل الحسم إلى مباراة الإياب فى المغرب الأسبوع المقبل .

فرج عامر مباراة الأهلي والوداد الأهلي والوداد الأهلى الوداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائد سنوى وشهري.. طرح 3 شهادات إدخار جديدة في البنوك

أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على الوداد بنهائي إفريقيا

4 سيناريوهات لتتويج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا في المغرب أمام الوداد

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن ركلة جزاء غير محتسبة لـ الأهلي أمام الوداد

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على الوداد المغربي بنهائي إفريقيا

نجم الزمالك السابق يقف على الهواء لتحية مصطفى شوبير ويهاجم كولر: صفر إدارة

الجو هيقلب تاني.. الأرصاد تعلن عودة العاصفة الترابية في هذا الموعد

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

موضوعات متعلقة

أحمد شوبير يحلل أداء نجله مصطفي حارس مرمي الأهلي أمام الوداد

أحمد موسي يطالب الأهلي بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لتغيير حكم مباراة الوداد بالإياب

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة إلي لاعب الأهلي عقب مباراة الوداد

أحرجته.. رسالة قوية من مهيب عبد الهادي لـ أحمد شوبير بسبب نجله مصطفى

فرج عامر يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي والوداد

أحمد حسن يطرح سؤالا بشأن حارس مرمي الأهلي عقب مباراة الوداد

أسد.. رسالة من إبراهيم فايق لـ مصطفي شوبير عقب تألقه بمباراة الوداد

سوشيال ميديا.. مدافع الأهلي في ظهور رومانسي برفقة زوجته وهاشتاج زفاف ولي العهد يتصدر الترند

ترشيحاتنا

حيتان ودلالفين يعملون جواسيس لدى بوتين.. ما القصة؟

الدفاع الروسية تعلن توجيه صدمة كبرى للقوات الأوكرانية

سؤال يتحول لسخرية مواقع التواصل الاجتماعي في المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي والوداد

لا أتوقع خيرا.. فرج عامر: لازم الأهلي يعترض علي حكم مباراة الإياب

محاضر تحكيمي: حكم الأهلي والوداد من النخبة في إفريقيا.. وأدار المباراة بنجاح

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبدة اسكندراني على الفحم| أحلى من المطاعم

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تثير الجدل بهذه الإطلالة

200 مليون يورو في الموسم.. كريم بنزيما يرحل عن المرينجي للعميد السعودي

التعرض الخاطىء إلى الشمس..صور توثق كوارث حدثت لبشرات أمريكيات

فيديو

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ