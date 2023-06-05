لا أتوقع خيرا.. فرج عامر: لازم الأهلي يعترض علي حكم مباراة الإياب

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، علي أحداث مباراة الأهلي والوداد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “اللي حصل النهاردة متوقع ومتوقع افظع منة في مباراة العودة ولازم الاهلي يعترض علي حكم مباراة العردة ، لانة حيعمل مهازل اكتر من اللي عماها الحكم الليبي النهاردة في مباراة ال هاب ، حقيقي حكم ليس لة مثيل تغاضي عن ضربتي جزاء لصاح حسين الشحات واضحتين تماما وتغاضي عن حالتي طرد ضد لاعبي الوداد".

وتابع فرج عامر: "للاسف فوزي لقح رئيس الاتحاد المغربي قال السنة الماضية انتهت اسطورة الاهلي وفوزة بالبطولة الافريقية امام الجميع وقال الدور علي المغرب تتجامل وتاخد حظها وتفوز بكاس افريقيا ، لا اتوقع خيرا في المغرب بالرغم ان الاعلي كغريب كرة قدم افضل بمثير جدا من الوداد ، بشرط حكم اوروبي”.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا .

تقدم الأهلي فى الشوط الأول عن طريق بيرسي تاو، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الشوط الثاني ونجح فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الوداد فى تقليل الفارق، ليؤجل الحسم إلى مباراة الإياب فى المغرب الأسبوع المقبل .