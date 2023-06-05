الدفاع الروسية تعلن توجيه صدمة كبرى للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوما كبيرا لأوكرانيا في منطقة دونيتسك بجنوب أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن أوكرانيا شنت هجومها أمس الأحد‭ ‬باستخدام ست كتائب‭ ‬ميكانيكية وكتيبتي دبابات، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بدء أوكرانيا لعملية عسكرية واسعة النطاق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية وفق ما نقلته وكالة تاس إن القوات الأوكرانية بدأت عملياتها الواسعة.

ومن ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأحد، أن السلطات في بلجيكا طلبت من أوكرانيا إيضاحات بشأن استخدام أسلحة بلجيكية في هجمات داخل الأراضي في روسيا.