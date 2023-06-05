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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمن قومي.. طبيب البيت الأبيض السابق يكشف أسرارا جديدة عن صحة بايدن

سقوط جو بايدن
سقوط جو بايدن

في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن وسقط أثناء مغادرته المسرح بعد حفل بدء في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية في كولورادو يوم الخميس. 

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض قال إن بايدن "بخير"، إلا أن طبيب البيت الأبيض السابق وعضو الكونجرس الجمهوري روني جاكسون انتقد البيت الأبيض بشدة، متهماً إياه بالسماح لبايدن بالسعي لإعادة انتخابه في ظل تدهوره الجسدي والعقلي.

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وقال جاكسون لشبكة فوكس نيوز: "لا أريد أن أبدو كسجل مكسور، لكنني سأقولها مرة أخرى: هذا الرجل ليس لائقًا عقليًا أو جسديًا ليكون رئيسنا، وهذا وضع سيئ بالنسبة لنا".

هل بايدن في صحة جيدة ؟

يأتي هذا الحادث في ظل تزايد الضغوط النفسية والجسدية على الرئيس الأمريكي، الذي يعاني من مشاكل صحية، مما يدفع البعض إلى الشكوك حول قدرته على الاستمرار في ممارسة مهامه الرئاسية بشكل صحيح.

واصل جاكسون قائلاً: "يتزايد الآن الاهتمام بتدهوره العقلي والجسدي، حيث يبدو أن نقص القدرة الجسدية لبايدن يعكس تدهورًا معرفيًا طويل الأمد يُلاحظ منذ فترة طويلة". 

وأضاف: "إنها مشكلة شديدة الخطورة ولم يسبق لنا مثيل لها، إنها قضية أمن قومي بالنسبة لنا".

يذكر أن جاكسون، الذي عمل كطبيب في البيت الأبيض لدونالد ترامب وباراك أوباما، حذر مرارًا وتكرارًا من صحة بايدن العقلية. وفي وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا لاستطلاع حديث أجرته NPR ، يعتقد 62٪ من الأمريكيين أن اللياقة العقلية لبايدن "مصدر قلق حقيقي بشأن قدرته على أن يصبح رئيسًا مرة أخرى" ، حيث وافق 36٪ من الديمقراطيين و 69٪ من المستقلين على هذا البيان. أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست في بداية مايو أن 62٪ من الناخبين يعتقدون أن بايدن في حالة بدنية سيئة للغاية بحيث لا يمكن أن يخدم بشكل فعال.

بايدن هو بالفعل أكبر قائد أعلى رئيسًا لقيادة الولايات المتحدة على الإطلاق ، وإذا تم انتخابه في عام 2024 ، فسيكون قد ترك منصبه بعمر 86 عامًا.

قال جاكسون:" إنه مجرد سوء تصرف من جانب البيت الأبيض في الجناح الغربي السماح بحدوث ذلك ، حتى أنه يتحدث عن الترشح لولاية أخرى".

إعادة انتخاب البيت الأبيض الأمريكي جو بايدن

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