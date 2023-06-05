أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك: أكره فكرة طرد الموظفين وأتحسر على هذه الأشياء.. أرخص موبايل Vivo فيفو في السوق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشف رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك عن كرهه الشديدة لفكرة تسريح الموظفين، كما عبر عن حسرته لبعض الفرص الضائعة في حياته مثل عدم مقابلته للمستثمر ورجل الأعمال، وارن بافيت، وعدم استثماره في واحدة من أهم الشركات.



يعد البحث عن هواتف رخيصة تناسب الشباب أو محدودي الدخل عملية صعبة نسبيا، نظرا لكثرة لشيوع الهواتف المتوسطة والرائدة في سوق الهواتف الذكية، وتقدم عدد كبير من الشركات هواتف مخصصة لذوي المرتبات المحدودة.



بلا أدنى شك يتربع جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G الرائد على عرش أقوي الجوالات الرائدة فى العالم، لذك يزاحم وبشراسة غريمه آيفون 14 برو ماكس.



يعد الجانب السلبي في تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp هو الإزعاج الذي قد يسببه لمستخدميه نظرا لكثرة الرسائل المستلمة على مدار اليوم، وعلى الرغم من أن التطبيق لا يحتوي على خيار تسجيل الخروج فإنه يمكن السيطرة على إزعاجه.



يعد هاتف Vivo Y16 واحدا من أفضل هواتف فيفو من فئة 5 آلاف جنيه، حيث يتمتع بعدد من المواصفات الكبيرة بدءا من شاشة مميزة وكاميرا فائقة وبطارية كبيرة 5000 مللى أمبير مع أداء قوي بمعالج مميز.



تحتوي هواتف آيفون على العديد من الميزات المهمة والمتميزة للغاية والتي أحيانا يجهلها الكثيرون، وتعد ميزة تدوين الملاحظات السريعة أو Quick Notes واحدة من هذه الميزات التي ربما لا يعرف عنها الكثيرون رغم أنها توفر الكثير من الوقت والجهد أثناء الاستخدام.



تبدأ شركة Xiaomi شاومي الصينية إيقاف الدعم عن عدد من هواتفها الذكية، حيث لن تتلقى هذه الهواتف أية تحديثات أمنية أو تحديثات فنية تتعلق بتطوير أداء البرنامج والنظام التشغيلي، حيث لن تكون هذه الهواتف قادرة على دعم الميزات الجديدة والتي تتطلب هواتف أحدث.