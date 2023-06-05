السلطات الروسية تعلن عن سقوط مسيرتين على طريق سريع في إقليم كالوجا

أفاد نبأ عاجل نقلته وكالات أنباء، أن السلطات الروسية أعلنت عن سقوط مسيرتين على طريق سريع في إقليم كالوجا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن بدء قوات الأسطول الروسي في المحيط الهادي مناورات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك ستستمر حتى 20 يونيو الجاري.

وأضافت الوزارة على تيليجرام أن "أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم ونحو 35 طائرة بحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف فرد عسكري يشاركون في مناورات ... قوات أسطول المحيط الهادي".



ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوما كبيرا لأوكرانيا في منطقة دونيتسك بجنوب أوكرانيا.