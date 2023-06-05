تصعيد خطير.. مقتل 250 جنديا أوكرانيا أثناء هجوم مضاد على مناطق روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن قواتها أحبطت هجوما أوكرانيا ضخما في مقاطعة دونيتسك، حسبما أفادت اسوشيتيد بريس.

وأضافت الوزارة في مقطع فيديو أن قواتها صدت هجوما أوكرانيا واسع النطاق يوم الأحد في خمس نقاط جنوبي دونيتسك.

وقال ايغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: ”هدف العدو كان اختراق دفاعاتنا في القطاع الأكثر ضعفا برأيه من الجبهة، لكن العدو لم ينجز مهمته، لم ينجح ”.

وأكد كوناشينكوف أن 250 أوكرانيا قتلوا، ودمرت 16 دبابة أوكرانية، وثلاث عربات قتال مشاة، و21 عربة قتال مصفحة.

ولم تعلق أوكرانيا، علي هذه الواقعة الكبيرة و التى قتل فيها عدد كبير من الجنود منذ بدء الحرب ، التي غالبا ما تنتظر حتى الانتهاء من عملياتها العسكرية لتأكيد ما حدث على الأرض.

وقال كوناشينكوف إن أوكرانيا استخدمت 6 كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات في الهجوم.