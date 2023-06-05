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أخبار البلد

الحاج يستقبل سفير الأرجنتين بالقاهرة في مجمع مفاعل البحثي الثاني بأنشاص

صدى البلد

استقبل  الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور/ هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي  / جونزالو أوريولابيتا السفير الأرجنتيني الجديد بالقاهرة ووفد مرافق له في زيارة لمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص.


وقد شمل الوفد  سيبستيان دياليسيو النائب الاول للبعثة الأرجنتينية بالقاهرة، و الانا لومانكو الملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة و ميلانا أورتيز نائب مدير شركة أينفاب بمصر، وكذلك المدير المالي وكبير مهندسي شركة أينفاب بمصر، وقد رافق الزيارة الاستاذ مدحت نجيب مدير مكتب رئيس الهيئة.

وقد قام  الدكتور/ عمرو الحاج رئيس الهيئة بشرح عن أنشطة الهيئة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتعاون بين الهيئة وشركة اينفاب الأرجنتينية منذ إنشاء مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص وحتى الأن، ثم قام الدكتور مجدي زكي مدير مفاعل مصر البحثي الثاني بشرح عن المفاعل ومكوناته ونظم تشغيله وأهميته في انتاج النظائر المشعة في مصر. ثم قام الدكتور/ محمد مصطفى مدير مصنع إنتاج النظائر المشعة باستعراض مكونات المصنع ومراحل انتاج النظائر المشعة .

وقد أعرب  السفير جونزالو أوريولابيتا عن مدى سعادته بهذه الزيارة لأحد مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني والذي يعد أحد مشروعات التعاون التي نفذت في إطار التعاون بين مصر والأرجنتين وأنه يتطلع إلى دعم هذا التعاون العلمي والفني مع الهيئة في المستقبل .

وفي نهاية الجولة قام  الدكتور/ عمرو الحاج رئيس الهيئة بإهداء السفير درع الهيئة تقديراً لدور دولة الأرجنتين في دعم أنشطة الهيئة والتعاون الفني والعلمي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وصرح الدكتور/ شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن مصر والأرجنتين ترتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ أكثر من 60 عاما حيث بدأت عام 1947‏ وأن السفير الجديد للأرجنتين في القاهرة قد تسلم أوراق اعتماده في نهاية فبراير 2023 وأن هذه أول زيارة له لهيئة الطاقة الذرية ولمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني للتعرف على أحد أنشطة التعاون بين البلدين وكذلك للسعى لدعم هذه التعاون بين الهيئة وشركة اينفاب الأرجنتينية.

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IMG-20230605-WA0001
IMG-20230605-WA0000
IMG-20230605-WA0000

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