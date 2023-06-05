رفقة كلبه .. خالد الصاوي يبهر متابعيه في أحدث ظهور

شارك الفنان خالد الصاوي متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر خالد الصاوي في الصورة رفقة كلبه الخاص، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

وقال الفنان خالد الصاوي، إن هنالك العديد من الأعمال التي يحبها ويقدرها في مسيرته الفنية.

وأضاف خالد الصاوي، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “هناك العديد من الأعمال التي أحبها، لا يمكنني ذكر اسم عمل واحد، وعلى سبيل المثال (الفيل الأزرق، الجزيرة، الفرح، كباريه، الاختيار)”.

وتابع: “في التمثيل نحن نعتمد على ثلاثة عناصر، العنصر الأول هو أنا وشخصيتي وحبي لعملي، والعنصر الثاني السوق وواقعيته، والعنصر الثالث الجمهور واحتياجاته والأهم أن يكون هناك اختلاف بين الشخصيات وأن يراك الناس مختلفا أنا لست في حاجة للانتشار بل في حاجة لعمل ما أحب”.