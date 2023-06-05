الجامعة العربية: يجب تضافر الجهود لمعالجة تأثيرات تلوث المواد البلاستيكية على البيئة

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أهمية تضافر جهود الدول العربية لمعالجة تأثيرات التلوث بالمواد البلاستيكية على البيئة، وعلى أهمية دور الفريق العربي المعني بالاتفاقية سعياً للحفاظ على البيئة في المنطقة العربية، جاء ذلك في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: تحل اليوم 5 يونيو 2023 الذكرى الخمسين للاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي تم تحديده استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/2994(XXVII) بتاريخ 15 ديسمبر 1972، والذي اعتمد اليوم الأول لمؤتمر ستوكهولم المعني بالبيئة البشرية، وإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 5 يونيو 1972 كموعد سنوي للاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار " إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي"، ويسلط هذا الشعار الضوء على أهمية إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية، والوصول إلي اتفاق ملزم قانونياً بشأن تلوث البلاستيك بحلول نهاية عام 2024.

ويعد موضوع التلوث البلاستيكي من أهم الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية/ الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، من خلال الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والذي يجتمع دورياً كل عام بغرض تنسيق المواقف العربية في هذا المجال، وللبحث في الحلول الناجعة لمشكلة التلوث البلاستيكي والتي تعاني منها العديد من الدول العربية والتي لها تأثير كبير على تغيير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.

وبهذه المناسبة فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تؤكد على أهمية تظافر جهود الدول العربية لمعالجة تأثيرات التلوث بالمواد البلاستيكية على البيئة، وعلى أهمية دور الفريق العربي المعني بالاتفاقية سعياً للحفاظ على البيئة في المنطقة العربية.