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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل :

القوى العاملة تنفذ برنامجها الثالث للتوعية بالإسعافات الأولية للمصابين بالقاهرة وأسيوط

صدى البلد

أعلنت وزارة القوى العاملة ، عن تنفيذ البرنامج الثالث على التوالى بمقر شركة بتروجيت بعنوان:  "الاسعافات الأولية وطرق التعامل مع المصابين" من خلال فرع المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وحدة أسيوط ، وكذلك المرور على قاعات التدريب ومتابعة مجريات سير التدريب فى المركز بالقاهرة والاستماع إلى آراء ومقترحات المتدربين .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بالعملية التدريبية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتفعيل دور المركز ووحداته فى هذا المجال والعمل على الوقوف على نقاط القوة والعمل على تقويتها ونقاط الضعف والعمل على معالجتها .

وأوضح الكيميائى أشرف مرزوق معاون وزير العمل ، والمشرف على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، أنه للاسبوع الثانى وتأكيدا على دور المركز القومى فى رفع الوعى الوقائى ونشر ثقافة للسلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى ، تم تنفيذ البرنامج الثالث على التوالي بمقر شركة بتروجيت من خلال فرع المركز بأسيوط .

 وأشار إلي أن  الجلسة الافتتاحية  كانت بعنوان : التعريف بالاسعافات الاولية الحروق وأنواعها ، كما أن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى أسلوب حياة  فمن حق كل إنسان ان يحيا فى سلامة وصحة جيدة  فهى تلعب دورا مهما فى توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر  لكل عامل بالاضافة زيادة الإنتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومى،  وذلك من خلال خفض معدلات الاصابة بالأمراض المهنية وإصابات العمل والحوادث الجسيمة والحفاظ على الأيدي العاملة بالمنشأة.

وأضاف معاون الوزير ، أنه فى إطار توجيهات وزير العمل بالمتابعة المستمرة لمجريات العمل للوقف على نقاط القوة والعمل على تقويتها ونقاط الضعف والعمل على معالجتها ، حيث قام بالمرور على قاعات التدريب ومتابعة مجريات سير التدريب فى المركز والاستماع إلى آراء ومقترحات المتدربين فى البرامج المقدمة بالمركز ومدى رضائهم عن الأداء المقدم لهم .

أثنى المتدربين على المستوى العملى المقدم لهم من خلال المدربين ، وأشادوا بأسلوب التعامل المقدم لهم من خلال القائمين على العملية التدريبية من المنسقين وفريق عمل الإدارة المركزية للتدريب ، ووجه المشرف على المركز بضرورة إجراء الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف بكافة قاعات التدريب وتهيئة كافة السبل التي تسهل عملية التدريب لتحقيق أقصى استفادة من البرامج المقدمة بالمركز .

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