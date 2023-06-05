هل بدأت أوكرانيا الهجوم المضاد؟ روسيا تعلن إحباط الغزو الأكبر في دونيتسك .. وكييف تتبع سياسة الصمت والردود المبهمة

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن قواتها أحبطت هجوما كبيرا أوكرانيا في خمس نقاط على طول الجبهة في المنطقة الأوكرانية في دونيتسك وقتلت مئات القوات بينما اتهمت أوكرانيا موسكو بنشر الأكاذيب. ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان الهجوم يمثل بداية هجوم مضاد الأوكراني أم لا، وقد وعدت كييف لعدة أشهر بطرد القوات الروسية بعد شن حربها منذ فبراير 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هجوم أوكرانيا، صباح أمس الأحد، جاء بستة كتيبات للدبابات في جنوب دونيتسك، حيث اشتبهت موسكو منذ فترة طويلة في أن أوكرانيا ستسعى لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الروسية. وذكرت وزارة الدفاع في بيان تم نشره على "تيليجرام" إنه "في صباح يوم 4 يونيو ، أطلق العدو هجوما واسعا على نطاق واسع في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك". .

وتابعت "كان هدف العدو هو اختراق دفاعاتنا في قطاع الجبهة الأكثر ضعفا، من وجهة نظره"، مؤكدة أن "العدو لم يحقق مهامه، ولم يكن له أي نجاح".

رد أوكرانيا

ومن جانبه، قال قائد القوات البرية في أوكرانيا، أوليكساندر سيرسكي، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية واصلت "المضي قدما" بالقرب من مدينة باخموت في شمال دونيتسك. ولم يقدم أي تعليق على الهجوم المضاد.

وأشار التقرير اليومي من الأركان العامة في أوكرانيا فقط إلى أن هناك 29 اشتباكا قتاليا في مناطق دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا.

لم يرد مركز الاتصالات الاستراتيجية في أوكرانيا على البيان الروسي مباشرة لكنه قال، دون تقديم أدلة، أن روسيا تسعى إلى نشر الأكاذيب، مشيرا إلى أنه "لإحباط معنوية الأوكرانيين وتضليل المجتمع (بما في ذلك سكانهم)، ستنشر الدعاية الروسية معلومات خاطئة حول الهجوم المضاد، وتوجيهاته، وخسائر الجيش الأوكراني".

ونشر وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، رسالة مبهمة على "تويتر" يوم الأحد، قال فيها: "استمتع بالصمت".



احباط الهجوم الاوكراني

أبلغ المدونون في الحرب الروسية عن القتال في عدة نقاط عبر الجبهة، وخاصة حول فولار، على بعد حوالي 150 كم (93 ميلًا) جنوب غرب باخموت.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية قتلت 250 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير 16 دبابة وثلاث مركبات قتال المشاة و 21 مركبة قتالية مدرعة.

وقالت الوزارة إن فاليري جيراسيموف ، المسؤول عن عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا ، كان في المنطقة وقت الهجوم الأوكراني.

وقال المدون العسكري الروسي البارز سيميون بيوف، إن القوات الأوكرانية تهاجم بالقرب من فيليكا نوفوسيلكا، وهي قرية غرب فولار، مضيفا أن "هناك معركة صعبة تحدث."

كما أبلغ المدونون العسكريون الروسيون الآخرون أيضا عن قتالا عنيفًا صباح الاثنين بالقرب من باخموت وسوليدار والقريبة.



هل بدأت أوكرانيا الهجوم المضاد؟

على مدار الأشهر الماضية، كانت أوكرانيا تستعد لشن هجوم ضد القوات الروسية. وقد صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرت يوم السبت أنه مستعد لإطلاق الهجوم المضاد، لكنه قلل من توقعات بالنجاح مع تحذير من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت ويأتي بتكلفة شديدة.

وقال للمجلة "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لكي نكون صادقين. ولكننا سنفعل ذلك، ونحن مستعدون".

وعد البحث عن عشرات المليارات من الأسلحة الغربية لمحاربة القوات الروسية، من المرجح أن يؤثر نجاح أو فشل الهجوم المضاد على شكل الدعم الدبلوماسي والعسكري الغربي المستقبلي لأوكرانيا.

وعت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة إلى إضعاف المواقف الروسية، لكن خططها المحددة كانت تكتنفها السرية لأنها تسعى إلى توجيه ضربة أخرى ضد الجيش الأكبر بكثير في روسيا.

وبعد هدوء لمدة شهرين، أطلقت روسيا مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ في أوكرانيا منذ أوائل مايو، وخاصةً في كييف، حيث تقول أوكرانيا إنها كانت تستهدف المنشآت العسكرية ولكنها تضرب المناطق السكنية أيضا.



الحرب في أوكرانيا

وأرسل بوتين القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي فيما كان يتوقع الكرملين أن تكون عملية سريعة، لكن قواتها عانت من سلسلة من الهزائم واضطرت إلى العودة وإعادة تجميع صفوفها في شرق أوكرانيا. وتسيطر روسيا الآن على ما لا يقل عن 18 ٪ من ما يُعترف به دوليا على أنه الأراضي الأوكرانية، وقد ادعت ضم أربع مناطق من أوكرانيا كأراضي روسية.

ولعدة أشهر، كانت عشرات الآلاف من القوات الروسية تحفر على طول الخط الأمامي الذي يمتد لمسافة حوالي 600 ميل (1000 كم)، بينما تستعد أوكرانيا إلى إخراج كل جندي روسي من أراضيها.

وتقول روسيا إن الغرب يخوض حربا هجينة ضد روسيا لزرع الخلاف ونحت في نهاية المطاف الموارد الطبيعية الواسعة في روسيا، وهي مزاعم ينكرها الزعماء الغربيين.