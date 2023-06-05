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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهند شعبان: الخماسي الحديث قادر على تحقيق ميداليتين في أولمبياد باريس

مهند شعبان
مهند شعبان

أكد مهند شعبان نجم منتخب مصر للخماسي الحديث أنه سعيد عقب تحقيقه ذهبية كأس العالم للخماسي بتركيا.

وقال مهند شعبان في أول ظهور له عقب تحقيق ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث ببرنامج ملاعب الأبطال عبر شاشة أون تايم سبورتس، إن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها كل هذا التشجيع والدعم على منصات التواصل الإجتماعي للعبة فردية وهذا الأمر أسعده بشكل لا يوصف.

وتابع أشكر الدولة المصرية على دعمها الكبير وبدون هذا الدعم لم نكن نتمكن من الوصول إلى منصات التتويج.

وأكمل أن كل اللاعبين وراء الدولة المصرية في كل خطواتها وسنعمل على تحقيق أفضل النتائج من أجل إثبات أننا قادرون على تحقيق كل البطولات الممكنة.

وأوضح أنه يرى أن الخماسي الحديث قادر على تحقيق ميداليتين في أولمبياد باريس 2024 المقبلة.

وأردف الرياضة الفردية في مصر بات لها شعبية وجماهير تساندنا وهذا الأمر ملموس بشكل كبير

وأتم مهند شعبان تصريحاته سنبدأ في الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024 من سبتمبر المقبل وسيسبقها بطولة العالم في أغسطس القادم.

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